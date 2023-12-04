Украинский эксперт: Сокращение военной помощи Украине сказывается на ситуации на фронте

Политические изменения, наблюдающиеся в последнее время в западных странах, привели к сокращению помощи Украине. Данный вопрос остается одной из наиболее актуальных тем международной повестки.

Политические изменения, наблюдающиеся в последнее время в западных странах, привели к сокращению помощи Украине. Данный вопрос остается одной из наиболее актуальных тем международной повестки.

Украинские эксперты в беседе с корреспондентом восточноевропейского бюро Report прокомментировали текущую ситуацию.

Эксперт Андрей Бузаров напомнил, что на заседании в формате "Рамштайн" 22 ноября США, Канада, Германия, Болгария заявили о возможности скорых поставок оружия в Украину.

"Пока это просто заявления. Надеюсь, что союзники Украины не прекратят поставки оружия. Фактически существуют две проблемы. Первая – это логистика. Например, есть проблемы с поставками оружия через Польшу. Однако поставки через другие страны, например Венгрию, Румынию, Словакию, возможны", - сказал Бузаров.

В качестве второй проблемы Бузаров назвал внутриполитическую ситуацию в США. "В такой ситуации трудно принять решение о том, сколько помощи будет выделено Украине из государственного бюджета", - сказал он.

Военный эксперт Дмитрий Громаков отметил, что на Западе часто звучат заявления о том, что Украина не смогла организовать контрнаступательную операцию.

"Более того, они говорят, что настало время для переговоров. Но об этом, как правило, говорят политики. Военные эксперты западных стран, в том числе НАТО придерживаются иного мнения. Они говорят, что невозможно рассчитать продолжительность военных действий", - сказал он.

Громаков отметил, что Украина не начинает контрнаступательную операцию по ряду причин: "Одна из причин заключается в том, что мы не знаем, когда начнутся новые поставки оружия в Украину. На самом деле очень сложно рассчитать и шаги противника. Военные действия, происходившие минувшим летом, тому свидетельство. Украина не смогла получить необходимую военную технику. В результате противник смог закрепиться на трех рубежах обороны, заминировать территории. Тем самым он фактически замедлил продвижение нашей армии. Тем не менее, летом Украина освободила 50 км своей территории в южном направлении”.