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Украинский дипломат был вызван в МИД Грузии

Украинский дипломат был вызван в МИД Грузии Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов был вызван в МИД Грузии.
В регионе
5 апреля 2022 г. 20:31
Украинский дипломат был вызван в МИД Грузии

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов был вызван в МИД Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в информации внешнеполитического ведомства Грузии.

Заместитель министра иностранных дел Грузии Теймураз Джанджалия на встрече с дипломатом выразил обеспокоенность в связи с распространяемой украинской стороной информацией о том, что грузинские спецслужбы имеют тайные связи с соответствующими службами России, а также о контрабандной перевозке санкционной продукции.

Было отмечено, что подобные заявления наносят ущерб дружественным отношениям между двумя странами, а также создают угрозу для безопасности Грузии.

Украинский дипломат был проинформирован о позициях Службы госбезопасности и Министерства финансов Грузии. A.Касьянова попросили представить соответствующие доказательства. Украинская сторона не представила никаких доказательств распространяемой информации.

Дипломат в очередной раз поблагодарил Грузию за оказанную Украине гуманитарную помощь, поддержку и солидарность.

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