Украинский депутат: Путь в полноправные члены ЕС будет нелегким

"Впервые в истории Европейского Союза (ЕС) Украина получила статус кандидата в члены ЕС, как страна, на территории которой ведутся широкомасштабные боевые действия, и тем более как страна, часть территории которой находится под временной оккупацией россий

"Впервые в истории Европейского Союза (ЕС) Украина получила статус кандидата в члены ЕС, как страна, на территории которой ведутся широкомасштабные боевые действия, и тем более как страна, часть территории которой находится под временной оккупацией российских войск. Безусловно, для нас это важный, переломный момент как в истории Украины, так и в жизни каждого украинца, поскольку это открывает для нас окно возможностей".

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявила народный депутат Верховной Рады Украины Юлия Яцык.

"Я сейчас говорю не о доступе к финансовым ресурсам, или международной финансовой помощи Украине, в которых мы сейчас безусловно нуждаемся. Сейчас я говорю о новом, качественно другом уровне поддержки Украины на международной арене. В частности, в противостоянии с российской агрессией. Мы прекрасно понимаем, что путь в полноправные члены ЕС будет нелегким и не быстрым. Для этого ЕС выдвинул ряд требований. Сюда входит назначение нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры, судебная реформа, антикоррупционная реформа, а также реформы в области здравоохранения, культуры, образования, в том числе приведение нашего законодательства в соответствие с европейскими стандартами. Поэтому нам есть над чем работать", - отметила народный депутат.

По ее словам, даже таким странам, как Финляндия и Швеция, понадобилось 3 года, чтобы сменить статус кандидата в ЕС на статус полноправного члена:

"С этой целью мы заручаемся поддержкой международного сообщества. Делегации Украины перенимают опыт ЕС, стран-членов этой организации. Мы сотрудничаем с такими структурами, как Europol, EUROJUST и другими международными организациями, которые делятся с нами своим опытом в проведении таких реформ. Поэтому Кабинет министров назвал ориентировочную дату вступления Украины в ЕС как 2029 год. В этом смысле я оптимистична. Поэтому я думаю, что Украина получит статус полноправного члена ЕС гораздо раньше".