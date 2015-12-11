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    Украинский депутат объяснил свое нападение на Яценюка

    Депутат из фракции БПП Солидарность Олег Барна прокомментировал свою атаку на премьера Арсения Яценюка в Верховной Раде

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Депутат из фракции Блока Петра Порошенко (БПП) "Солидарность" Олег Барна прокомментировал свою атаку на премьера Арсения Яценюка в Верховной Раде, сообщает Report со ссылкой на УНИАН. 

    "Поступок, может, не европейский, но иным методом это зло... Потому что если Яценюк не уйдет, я очень боюсь, что его вынесут люди", - заявил Барна. 

    "Премьер, рейтинг политической силы которого падает до нуля за полгода, автоматически должен уходить в отставку. Премьер, который не выполнил договоренностей, должен идти в отставку", – подчеркнул депутат.

    Как известно, сегодня во время выступления Яценюка с трибуны Барна подошел к нему с букетом цветов и набросился на него.

    После инцидента фракция БПП исключила депутата из своего состава. 

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