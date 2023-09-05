Украинский депутат: Мы благодарны главе Турции за усилия по восстановлению зернового соглашения

Депутаты Верховной Рады Украины поделились ожиданиями от встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи по поводу восстановления “зернового соглашения”.

Депутаты Верховной Рады Украины прокомментировали итоги встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи касательно восстановления зерновой сделки.

Как сообщила восточноевропейскому бюро Report депутат Верховной Рады Людмила Бурмистр, шаги России по зерновому соглашению можно охарактеризовать как шантаж на международном уровне.

"На мой взгляд, это ничем не отличается от шантажа касательно применения ядерного оружия. Мы благодарны нашим турецким партнерам за то, что они продолжают свои усилия по восстановлению зернового соглашения, чтобы украинское зерно достигло стран, которые в нем нуждаются. В частности, мы благодарны главе Турции. В украинском зерне в первую очередь нуждается глобальный юг. Успешность этих переговоров зависит от ряда факторов. В первую очередь от того, что придет в голову Владимиру Путину. И это невозможно предсказать. Но могу с уверенностью сказать, что темой этих переговоров не будут территориальные уступки со стороны Украины. Украина никогда не поддастся шантажу, потому что Россия понимает только один язык: язык силы. Мы показали это на поле боя", - добавила она.

Украинский депутат Ярослав Юрчишин заявил Report, что отказ России вернуться к так называемому ”зерновому соглашению“ после переговоров с Турцией свидетельствует о том, что целью Москвы является обострение ситуации в мире: ”В настоящее время голод наблюдается в ряде стран Африки. Надежда на роль Турции велика. Но Россия фактически использует голод как стратегическое оружие. Одним словом, от этих переговоров нет никаких ожиданий. Очевидно, что вести переговоры с террористами нереально. Я надеюсь, что отныне международное сообщество поймет, что переговоры с Путиным возможны только в рамках международного трибунала”.