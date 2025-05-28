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Украинский депутат: Азербайджан умело справляется с защитой независимости и государственности

Украинский депутат: Азербайджан умело справляется с защитой независимости и государственности Защита независимости и государственности важна, и Азербайджан умело справляется с этой задачей.
В регионе
28 мая 2025 г. 13:36
Украинский депутат: Азербайджан умело справляется с защитой независимости и государственности

Защита независимости и государственности важна, и Азербайджан умело справляется с этой задачей.

Об этом в заявлении восточноевропейскому бюро Report сказал экс-спикер Верховной рады Украины депутат Дмитрий Разумков.

Он отметил, что Украина борется за свою независимость и сохранение государственности, и поддержка со стороны Азербайджана и азербайджанского народа имеет для нее большое значение.

"Желаю Азербайджану постоянного процветания. Современный Азербайджан многого добился. Впереди долгий путь, который необходимо преодолеть. Все поставленные перед азербайджанским народом и государством цели должны быть достигнуты", - сказал он.

Депутат отметил, что Украина высоко ценит помощь Азербайджана.

"У вас достаточно сильная экономика, серьезные возможности, и я убежден, что мы можем стать надежными партнерами в экономической сфере на благо наших стран", - добавил он.

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Версия на английском языке Ukrainian MP: Azerbaijan succesfully manages to protect independence and statehood
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı deputat: Azərbaycan müstəqillik və dövlətçiliyin qorunmasını məharətlə bacarır

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