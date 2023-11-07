О нас

Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом

Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом Азербайджан может по праву гордиться своей победой над сепаратизмом, никто не имеет права нарушать границы другого государства.
В регионе
7 ноября 2023 г. 11:52
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом

Азербайджан может по праву гордиться своей победой над сепаратизмом, никто не имеет права нарушать границы другого государства.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.

"Восстановление суверенитета Азербайджана является примером и большой надеждой для стран, имеющих подобные проблемы. Украина находится в процессе восстановления своей независимости и в том числе возвращения Крыма, Донбасса и всех границ, существовавших до 1991 года. Поэтому пример Азербайджана чрезвычайно важен для Украины. Поздравляем Азербайджан с победой над сепаратизмом!",- сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ukrainian MP: Azerbaijan can be proud of its victory over separatism
Версия на азербайджанском языке Ukraynalı deputat: "Azərbaycan separatizm üzərində qələbəsi ilə fəxr edə bilər”

Самое читаемое

Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
31 октября 2023 г. 17:32
Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
6 ноября 2023 г. 14:13
Агентство предупредило стройкомпании
Агентство предупредило стройкомпании
6 ноября 2023 г. 16:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
7 ноября 2023 г. 09:22
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
7 ноября 2023 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi