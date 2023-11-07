Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом

Азербайджан может по праву гордиться своей победой над сепаратизмом, никто не имеет права нарушать границы другого государства.

Азербайджан может по праву гордиться своей победой над сепаратизмом, никто не имеет права нарушать границы другого государства.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.

"Восстановление суверенитета Азербайджана является примером и большой надеждой для стран, имеющих подобные проблемы. Украина находится в процессе восстановления своей независимости и в том числе возвращения Крыма, Донбасса и всех границ, существовавших до 1991 года. Поэтому пример Азербайджана чрезвычайно важен для Украины. Поздравляем Азербайджан с победой над сепаратизмом!",- сказал он.