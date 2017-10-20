Украинский депутат: Акции у Верховной Рады больше напоминают борьбу за власть, нежели борьбу за реформы

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Киев. 20 октября. REPORT.AZ/ Народные депутаты Украины прокомментировали украинскому бюро Report влияние митинга у Верховной рады на политическую ситуацию и возможное развитие событий.

По словам народного депутата от партии "Батькивщина" Игоря Луценко, митинг повлияет на политическую ситуацию в Украине поскольку является наиболее масштабной попыткой организованного давления на власть с помощью улицы за последние несколько лет.

"И эта попытка действительно показывает новых лидеров в общественных движениях, способность/неспособность власти нейтрализировать эти протесты. У нас специфичная система власти, и она демонстрирует специфичность того, как власть "отбивается" от таких акций", - рассказал Report Луценко. По словам нардепа, настроения среди организаторов и митингующих свидетельствуют о том, что нет такого протестного потенциала, чтобы из-за требований, которые были озвучены на акции, собрались десятки тысяч людей.

Игорь Луценко

"Я уже не говорю про сотни тысяч, как это было во время Евромайдана. Скорее всего, сейчас было измерение всеми своих властных возможностей, и организаторы думают как эффектно завершить протест, чтобы это выглядело прилично, а не "нам дали подачку, удовлетворив требования, и мы разошлись", - утверждает Игорь Луценко.

Нардеп предполагает, что будут попытки смоделировать причину продолжения акции. "Но я сомневаюсь, что они будут успешными. Мы видим как это все происходит - есть много мотивированных людей, но они пока не представляют всеукраинскую тенденцию. Митинг пойдёт на спад, если организаторы не придумают какое-нибудь ноу-хау, которое позволит продолжать акцию. Но я пока себе его не представляю", - подытожил Игорь Луценко.

Хвича Мепаришвили

Народный депутат от "Народного фронта" Хвича Мепаришвили заявил в комментарии Report, что уличные акции, которые проходят у Верховной Рады, больше напоминают борьбу за досрочные выборы и власть нежели борьбу за реформы и реальные изменения. "Безусловно, политическая реформа Украине сегодня необходима, но она должна стать консенсусом всего украинского общества. Такие радикальные действия, которые мы наблюдаем под Радой, во время войны нам не нужны. Главное – это спокойная и конструктивная работа над реформами в стране и улучшением благосостояния украинцев. Простых людей интересуют не выборы, а пенсии, зарплаты, рабочие места, работающая экономика", - прокомментировал депутат.

Сергей Мельничук

"Лично я и наша фракция в парламенте "Народный фронт" поддерживаем снятие депутатской неприкосновенности, создание Антикоррупционного суда и реформу избирательного законодательства (главные требования митингующих - ред.). Как доказательство - сегодня мы единогласно поддержали отмену депутатской неприкосновенности и направление законопроекта на дальнейшую оценку и экспертизу в Конституционный суд Украины", - подытожил Хвича Мепаришвили.

Внефракционный Народный депутат, избранный от Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Мельничук заявил Report, что для исполнения требований митингующих нужно как минимум год. Также, по словам Мельничука, митингующие просто не понимают, что их используют. "Президента пугают митингующими, чтобы получить привилегии. Используют сложную ситуацию в стране", - заявил нардеп в комментарии Report. Но в то же время он согласен, что нужна "перезагрузка" власти.