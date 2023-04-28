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Украинский чиновник: Россия обстреляла Киев ракетами с Каспия

Украинский чиновник: Россия обстреляла Киев ракетами с Каспия После паузы в 51 день ВС России нанесли очередной ракетный удар и по Киеву. Обстрел был сделан ракетами типа Ха101 и Ха555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 из региона Каспийского моря.
В регионе
28 апреля 2023 г. 15:57
Украинский чиновник: Россия обстреляла Киев ракетами с Каспия

После паузы в 51 день ВС России нанесли очередной ракетный удар и по Киеву. Обстрел был сделан ракетами типа Ха101 и Ха555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 из региона Каспийского моря.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

"По данным начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, в районе воздушного пространства города Киева было уничтожено 11 крылатых ракет и сбито еще 2 БПЛА оперативно-тактического уровня. В результате падения обломков ракет в Оболонском районе столицы повреждена локальная линия электросети и дорожное покрытие. Жертв среди гражданского населения или разрушений жилищных объектов и объектов инфраструктуры не зафиксировано. Опять же можем выразить благодарность противовоздушной обороне за службу и защиту Киева.

И еще раз обращаемся к жителям Киева и гостям города, чтобы во время воздушной тревоги переходили в укрытия. Мы отстроим всю разрушенную инфраструктуру, но самое ценное сейчас - это жизнь украинцев", - сказал Шаманов.

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Версия на английском языке Ukrainian official: Russia fired missiles at Kyiv from Caspian Sea region
Версия на азербайджанском языке Ukrayna rəsmisi: “Rusiya Kiyevi Xəzər dənizi regionundan raket atəşinə tutub”

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