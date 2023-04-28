Украинский чиновник: Россия обстреляла Киев ракетами с Каспия

После паузы в 51 день ВС России нанесли очередной ракетный удар и по Киеву. Обстрел был сделан ракетами типа Ха101 и Ха555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 из региона Каспийского моря.

После паузы в 51 день ВС России нанесли очередной ракетный удар и по Киеву. Обстрел был сделан ракетами типа Ха101 и Ха555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 из региона Каспийского моря.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

"По данным начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, в районе воздушного пространства города Киева было уничтожено 11 крылатых ракет и сбито еще 2 БПЛА оперативно-тактического уровня. В результате падения обломков ракет в Оболонском районе столицы повреждена локальная линия электросети и дорожное покрытие. Жертв среди гражданского населения или разрушений жилищных объектов и объектов инфраструктуры не зафиксировано. Опять же можем выразить благодарность противовоздушной обороне за службу и защиту Киева.

И еще раз обращаемся к жителям Киева и гостям города, чтобы во время воздушной тревоги переходили в укрытия. Мы отстроим всю разрушенную инфраструктуру, но самое ценное сейчас - это жизнь украинцев", - сказал Шаманов.