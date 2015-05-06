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    Украинский самолет, эвакуирующий людей из Непала, вылетел из Дели в Баку

    На борту находятся граждане Украины, Грузии, Польши, России и Франции

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Эвакуирующий граждан из пострадавшего от землетрясения Непала самолет Ил-76 министерства обороны  Украины вылетел из Дели в Баку, сообщает Report со ссылкой на МИД Украины. 

    "6 мая в  06.35  (по киевскому времени) Ил-76 вылетел из Дели в аэропорт Баку. На борту эвакуировано — 76 граждан Украины и 11 иностранцев (Грузия, Польша, Россия, Франция)", — написал МИД в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее СМИ сообщали, что самолет пробил колесо при посадке в Дели.

    Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале утром 25 апреля, в результате которого свыше 7 тыс. человек погибли, более 14 тыс. получили ранения.

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