Украинский самолет, эвакуирующий людей из Непала, вылетел из Дели в Баку

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Эвакуирующий граждан из пострадавшего от землетрясения Непала самолет Ил-76 министерства обороны Украины вылетел из Дели в Баку, сообщает Report со ссылкой на МИД Украины.

"6 мая в 06.35 (по киевскому времени) Ил-76 вылетел из Дели в аэропорт Баку. На борту эвакуировано — 76 граждан Украины и 11 иностранцев (Грузия, Польша, Россия, Франция)", — написал МИД в своем микроблоге в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что самолет пробил колесо при посадке в Дели.

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале утром 25 апреля, в результате которого свыше 7 тыс. человек погибли, более 14 тыс. получили ранения.