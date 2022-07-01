Украинский борщ включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Известное украинское блюдо борщ включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Известное украинское блюдо борщ включено в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как передает Report со ссылкой на РБК Украина, об этом сообщил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

По его словам, 1 июля на 5 внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению Министерства культуры и информационной политики Украины был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающийся в немедленной охране: "Победа в войне за борщ - наша! Битва за борщ была начата еще до войны".

Он отметил, что Украина с удовольствием будет делиться борщом и его рецептами со всеми цивилизованными странами.