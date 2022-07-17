Украинский Ан-12 разбился в Северной Греции

Украинский грузовой самолет Antonov An-12BK украинской грузовой компании авиакомпании Meridian Air Cargo (рейс MEM3032) разбился недалеко от г. Кавала в Северной Греции.

Украинский грузовой самолет Antonov An-12BK украинской грузовой компании авиакомпании Meridian Air Cargo (рейс MEM3032) разбился недалеко от г. Кавала в Северной Греции.

Как передает Report, об этом сообщило издание Greek City Times.

"Украинский Ан-12 вылетел из аэропорта Ниша в Сербии по пути в Амман, Иордания, и разбился на окраине Кавалы в Северной Греции после того, как пилот объявил о чрезвычайной ситуации к югу от острова Тасос. К сожалению, самолет не долетел до аэропорта Кавалы", - говорится в сообщении на сайте издания в ночь на воскресенье.