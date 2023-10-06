Украинские войска смогли продвинуться в восточном направлении

Украинские войска продвинулись на восточном направлении.

Украинские войска продвинулись на восточном направлении.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Украины.

"Самым сложным районом является Лиманско-Купянский сектор", - заявил украинскому телевидению официальный представитель Илья Евлаш, имея в виду два города, которые были отбиты украинскими войсками в конце прошлого года, но все еще подвергаются нападениям со стороны РФ:

"Интенсивность штурмов там возросла... Противник выбрал новый пункт - Макеевку - и направляет все свои основные усилия в этом направлении. Разумеется, мы также отражаем атаки противника и наносим урон силам и технике".

Боевые действия периодически вспыхивают возле Лимана и Купянска, где Россия передислоцировала более 110 000 военнослужащих.

Также на востоке украинские силы пытаются вернуть себе позиции возле разрушенного города Бахмут, захваченного российскими войсками в мае.