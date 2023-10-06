Украинские войска смогли продвинуться в восточном направлении

Украинские войска продвинулись на восточном направлении.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Украины.
"Самым сложным районом является Лиманско-Купянский сектор", - заявил украинскому телевидению официальный представитель Илья Евлаш, имея в виду два города, которые были отбиты украинскими войсками в конце прошлого года, но все еще подвергаются нападениям со стороны РФ:
"Интенсивность штурмов там возросла... Противник выбрал новый пункт - Макеевку - и направляет все свои основные усилия в этом направлении. Разумеется, мы также отражаем атаки противника и наносим урон силам и технике".
Боевые действия периодически вспыхивают возле Лимана и Купянска, где Россия передислоцировала более 110 000 военнослужащих.
Также на востоке украинские силы пытаются вернуть себе позиции возле разрушенного города Бахмут, захваченного российскими войсками в мае.