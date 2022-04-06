Украинские войска освободили три села в Херсонской области

Украинским войскам удалось освободить три села в Херсонской области.

Украинским войскам удалось освободить три села в Херсонской области.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"На Южнобугском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности и осуществляет мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области", - сказано в сообщении Генштаба.

Враг, в результате наступательных действий ВС Украины, потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Херсоне заканчиваются лекарства, продукты и топливо.