О нас
Аудио новости

Украинские войска освободили три села в Херсонской области

Украинские войска освободили три села в Херсонской области Украинским войскам удалось освободить три села в Херсонской области.
В регионе
6 апреля 2022 г. 09:18
Украинские войска освободили три села в Херсонской области

Украинским войскам удалось освободить три села в Херсонской области.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"На Южнобугском направлении противник принимает меры по восстановлению боеспособности и осуществляет мероприятия по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области", - сказано в сообщении Генштаба.

Враг, в результате наступательных действий ВС Украины, потерял контроль над населенными пунктами Добрянка, Нововознесенское и Трудолюбовка. Продолжаются бои в районе населенного пункта Александровка.

Ранее сообщалось, что в оккупированной Херсоне заканчиваются лекарства, продукты и топливо.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ukrainian troops liberate 3 villages in Kherson Region

Самое читаемое

Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
1 апреля 2022 г. 15:14
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
Азербайджан объявил Михаила Делягина в международный розыск
30 марта 2022 г. 15:40
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
ФотоСтрашные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
4 апреля 2022 г. 08:46
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
Политолог: США понимают, что будущее региона зависит от Азербайджана
30 марта 2022 г. 13:06
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
МЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
ФотоМЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
3 апреля 2022 г. 04:30
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
1 апреля 2022 г. 10:06
Текущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
ФотоТекущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
3 апреля 2022 г. 12:43
В Запорожской области ВС Украины освободили пять населенных пунктов
В Запорожской области ВС Украины освободили пять населенных пунктов
31 марта 2022 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi