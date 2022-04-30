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Украинские военные освободили ряд населенных пунктов Харьковской области

Украинские военные освободили ряд населенных пунктов Харьковской области В Харьковской области украинские военные восстановили контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.
В регионе
30 апреля 2022 г. 20:24
Украинские военные освободили ряд населенных пунктов Харьковской области

В Харьковской области украинские военные восстановили контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.

Как передает Report со ссылкой на Генштаб ВСУ, на Слобожанском направлении группировка войск РФ продолжает наносить авиационные удары и артиллерийские обстрелы по городу Харькову. Кроме того, на Изюмском направлении они осуществляют попытки наступления в направлениях Изюм-Барвенково и Изюм - Славянск.

"Враг продолжает концентрировать силы и средства как на временно занятых территориях Харьковской области, так и в Белгородской области, в непосредственной близости к государственной границе Украины", - говорится в сообщении.

Так, в район населенного пункта Волохов Яр российские военнослужащие переместили подразделения 55-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, а к городу Изюм - подразделения 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

Также противник наращивает систему противовоздушной обороны, ведет воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных сил Украины с применением беспилотников в районах населенных пунктов Великая Камышеваха, Ивановка, Красный, Курулька, Довгеньке, Новая Дмитриевка и Барвенково.

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