Украинские военные освободили от оккупации часть территории Бахмута

Самым ожесточенным местом боевых действий на линии фронта в Украине, как уже много месяцев, остается Бахмут Донецкой области.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, украинские военнослужащие сообщили о масштабных потерях в рядах врагах и определенном продвижении на Бахмутском направлении.
Командир Азова Андрей Билецкий, в ночь на 10 мая, подтвердил разгром под Бахмутом 6-й и 8-й роты 72-й бригады ВС РФ. Также 3-й штурмовой отряд ЧВК Вагнера, спасая прорыв фронта, понес большие потери.
По его словам, в ходе наступательных действий ВСУ, которые велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2,6 км, была полностью освобождена указанная территория от российских вооруженных сил.