Украинские военные освободили от оккупации часть территории Бахмута

Самым ожесточенным местом боевых действий на линии фронта, как уже много месяцев, остается Бахмут Донецкой области.

Самым ожесточенным местом боевых действий на линии фронта в Украине, как уже много месяцев, остается Бахмут Донецкой области.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, украинские военнослужащие сообщили о масштабных потерях в рядах врагах и определенном продвижении на Бахмутском направлении.

Командир Азова Андрей Билецкий, в ночь на 10 мая, подтвердил разгром под Бахмутом 6-й и 8-й роты 72-й бригады ВС РФ. Также 3-й штурмовой отряд ЧВК Вагнера, спасая прорыв фронта, понес большие потери.

По его словам, в ходе наступательных действий ВСУ, которые велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2,6 км, была полностью освобождена указанная территория от российских вооруженных сил.