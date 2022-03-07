О нас
Аудио новости

Украинские военные освободили город Чугуев

Украинские военные освободили город Чугуев Украинские военные освободили от оккупантов город Чугуев в Харьковской области.
В регионе
7 марта 2022 г. 03:16
Украинские военные освободили город Чугуев

Украинские военные освободили от оккупантов город Чугуев в Харьковской области.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил Генеральный штаб ВСУ по итогам прошедших суток.

"Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. В ходе ведения боевых действий освобожден г. Чугуев. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожен командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС РФ подполковника Денис Глебов", - говорится в сообщении.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что на Луганском направлении украинские воины Объединенных сил устойчиво удерживают свои позиции, нанося потери врагу.

Отмечается, что на этом направлении ВСУ осуществили несколько успешных контратак. В итоге - оккупанты потеряли около 40 человек личного состава, 8 БМП, 1 МТЛБ, грузовик Урал, внедорожник и артиллерийские системы (количество уточняется).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu Çuquyev şəhərini azad edib, Rusiyanın polkovnikləri öldürülüb

Самое важное

Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания Ветеран войны
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания "Ветеран войны"
6 марта 2022 г. 19:45
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки
6 марта 2022 г. 18:49
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине
6 марта 2022 г. 17:35
Осуществляется очередная эвакуация азербайджанцев из Киева
ФотоОсуществляется очередная эвакуация азербайджанцев из Киева
6 марта 2022 г. 14:41
Звучащий в Шуше азан слышен и в Ханкенди
Звучащий в Шуше азан слышен и в Ханкенди
6 марта 2022 г. 13:01
Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше и Агдаме
Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше и Агдаме
5 марта 2022 г. 16:15
Уровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до минимума
ФотоУровень воды в части Куры, протекающей через Сальянский район, понизился до минимума
4 марта 2022 г. 19:54
ЕC, IEA рассчитывают за счет других стран сократить зависимость от российского газа
ЕC, IEA рассчитывают за счет других стран сократить зависимость от российского газа
4 марта 2022 г. 17:57
Мевлют Чавушоглу завтра прибудет в Баку
Мевлют Чавушоглу завтра прибудет в Баку
4 марта 2022 г. 16:47
Эмин Гусейнов: Ознакомили UN-HABITAT с последствиями урбицида в Агдаме
Эмин Гусейнов: Ознакомили UN-HABITAT с последствиями урбицида в Агдаме
4 марта 2022 г. 15:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi