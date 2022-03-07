Украинские военные освободили город Чугуев

Украинские военные освободили от оккупантов город Чугуев в Харьковской области.

Украинские военные освободили от оккупантов город Чугуев в Харьковской области.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил Генеральный штаб ВСУ по итогам прошедших суток.

"Группировка сил обороны продолжает вести оборонительную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. В ходе ведения боевых действий освобожден г. Чугуев. Оккупантам нанесены большие потери в личном составе и технике. Уничтожен командир 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковник Дмитрий Сафронов и заместитель командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ ВС РФ подполковника Денис Глебов", - говорится в сообщении.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что на Луганском направлении украинские воины Объединенных сил устойчиво удерживают свои позиции, нанося потери врагу.

Отмечается, что на этом направлении ВСУ осуществили несколько успешных контратак. В итоге - оккупанты потеряли около 40 человек личного состава, 8 БМП, 1 МТЛБ, грузовик Урал, внедорожник и артиллерийские системы (количество уточняется).