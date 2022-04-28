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Украинские военные освободили еще один населенный пункт

Украинские военные освободили еще один населенный пункт Украинские военные полностью восстановили контроль над селом Кутузовка в Харьковской области.
В регионе
28 апреля 2022 г. 21:35
Украинские военные освободили еще один населенный пункт

Украинские военные полностью восстановили контроль над селом Кутузовка в Харьковской области.

Как передает Report, об этом говорится в сводке Генштаба.

Так, на Слобожанском направлении противник осуществил развертывание на территории Белгородской области до пяти дивизионов ОТРК "Искандер-М". ВС России продолжает осуществлять перегруппировку своих сил.

По данным Генштаба, враг вывел для восстановления боеспособности на территорию РФ батальонную тактическую группу Воздушно-десантных войск из-за значительных потерь в личном составе и военной технике.

Кроме того, батальонная тактическая группа из состава подразделений 29-й армии Восточного военного округа перемещена с территории Белгородской области РФ на Харьковскую область.

Противник продолжает воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

В то же время силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.

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