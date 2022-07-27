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Украинские военные освободили Андреевку

Украинские военные освободили Андреевку Украинская армия освободила Андреевку, поселок городского типа в Запорожской области, поразив опорные пункты россиян.
В регионе
27 июля 2022 г. 08:01
Украинские военные освободили Андреевку

Украинская армия освободила Андреевку, поселок городского типа в Запорожской области, поразив опорные пункты россиян.

Как передает Report, об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией нанесены 4️ удара по врагу с применением самолетов штурмовой авиации, бомбардировщиков и вертолетов. Поражены четыре опорных пункта врага в районе Андреевки, Белогорки и Благодатного. Таким образом, Андреевка освобождена и окончательно зачищена от российских оккупационных войск. Как и Лозовое, где наши войска несколькими днями раньше надежно закрепили свои позиции!", - сказано в сообщении, опубликованном на Фейсбук.

Отмечается, что в течение дня российские войска пытались восстановить утраченное положение с помощью проведения контратаки в направлении Брускинское – Белогорка, но потерпел неудачу.

Российские ВВС нанесли 4 удара по украинским позициям позициям, однако среди украинских военных потерь нет.

В ходе операции были убиты 89 военнослужащих российской армии, выведен из строя склад и значительное количество техники.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu Andreyevka qəsəbəsini azad edib

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