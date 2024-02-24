Украинские спецслужбы совершили атаку на металлургический комбинат в РФ

Украинские спецслужбы в ночь на 24 февраля атаковали Новолипецкий металлургический комбинат.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Как отмечают источники, это один из самых крупных металлургических комбинатов РФ. Он работает на военно-промышленном комплексе и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье из этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и т.д.
Сообщается, что после мощных взрывов на Новолипецком металлургическом комбинате начался масштабный пожар, весь персонал завода был эвакуирован.
Как добавляют в спецслужбах, беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на длительное время.