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Украинские спецслужбы совершили атаку на металлургический комбинат в РФ

Украинские спецслужбы совершили атаку на металлургический комбинат в РФ Украинские спецслужбы в ночь на 24 февраля атаковали Новолипецкий металлургический комбинат.
В регионе
24 февраля 2024 г. 14:26
Украинские спецслужбы совершили атаку на металлургический комбинат в РФ

Украинские спецслужбы в ночь на 24 февраля атаковали Новолипецкий металлургический комбинат.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как отмечают источники, это один из самых крупных металлургических комбинатов РФ. Он работает на военно-промышленном комплексе и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье из этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и т.д.

Сообщается, что после мощных взрывов на Новолипецком металлургическом комбинате начался масштабный пожар, весь персонал завода был эвакуирован.

Как добавляют в спецслужбах, беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на длительное время.

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