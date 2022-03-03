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Украинские силы уничтожили три самолета и два вертолета РФ

Украинские силы уничтожили три самолета и два вертолета РФ Украинские силы уничтожили три российских самолета и два вертолета.
В регионе
3 марта 2022 г. 12:27
Украинские силы уничтожили три самолета и два вертолета РФ

Украинские силы уничтожили три российских самолета и два вертолета.

Как передает Report, об говорится в сообщении Командования Воздушных сил ВСУ в социальной сети Facebook.

"2 марта экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск ВСУ, уничтожая колонны военной техники и живой силы русских в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

В частности, в течение суток зенитными ракетными подразделениями уничтожено три вражеских самолета и два вертолета оккупантов.

Днем ранее украинская ПВО уничтожила два российских истребителя СУ-35С.

Также 1 марта ВС Украины уничтожили 1 самолет, 1 вертолет и несколько колонн военной техники российских войск.

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