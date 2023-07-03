О нас

Украинские силы ПВО сбили 13 ударных БПЛА Shahed за сутки

Украинские силы ПВО сбили 13 ударных БПЛА Shahed за сутки Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ этой ночью, во время очередной воздушной атаки, были сбиты 13 дронов-камикадзе типа Shahed.
В регионе
3 июля 2023 г. 09:33
Украинские силы ПВО сбили 13 ударных БПЛА Shahed за сутки

Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ этой ночью, во время очередной воздушной атаки, были сбиты 13 дронов-камикадзе типа Shahed.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что ударные беспилотники Shahed-136/131 запускались с юго-восточного направления.

" В южных, восточных и центральных областях работала противовоздушная оборона. В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Остальные - не достигли своих целей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, потерь не было.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu son sutkada Rusiyanın 13 “Shahed” zərbə PUA-sını məhv edib

Самое важное

Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
МИД Азербайджана выразил протест Франции
МИД Азербайджана выразил протест Франции
30 июня 2023 г. 16:15
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
29 июня 2023 г. 20:56
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
28 июня 2023 г. 20:04
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
27 июня 2023 г. 15:50
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
27 июня 2023 г. 12:07
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска Лачын
ВидеоАрмянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска "Лачын"
26 июня 2023 г. 14:06
В Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
ФотоВ Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
26 июня 2023 г. 14:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi