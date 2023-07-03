Украинские силы ПВО сбили 13 ударных БПЛА Shahed за сутки

Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ этой ночью, во время очередной воздушной атаки, были сбиты 13 дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ этой ночью, во время очередной воздушной атаки, были сбиты 13 дронов-камикадзе типа Shahed.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что ударные беспилотники Shahed-136/131 запускались с юго-восточного направления.

" В южных, восточных и центральных областях работала противовоздушная оборона. В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Остальные - не достигли своих целей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, потерь не было.