Украинские сети АЗС снизили цены на топливо

В Украине розничные сети АЗС 19 марта снизили цены на бензины и дизельное топливо.

В Украине розничные сети АЗС 19 марта снизили цены на бензины и дизельное топливо.

Об этом Report сообщает со ссылкой на УНИАН.

По данным оперативного мониторинга "Консалтинговой группы "А-95" на автозаправках WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 9,68-10,10 грн./л до 33,32-33,42 грн/л соответственно, дизельное топливо - на 7,85 грн./л - до 37,05 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – в целом 1 540 станций) снизила цены на бензин и дизельное топливо на 5-7 грн/л.

В таких сетях, как AMIC, Shell, БРСМ-Нафта, Chipo, Motto, BVS, UPG и других топливо подешевело на 2-11 грн/л.

В результате средняя цена бензина марки 92 по Украине снизилась до 33,69 грн/л, а 95 - до 34,42 грн/л. Средняя цена дизтоплива составляет до 37,17 грн/л.

18 марта правительство Украины уменьшило предельные цены на бензин и дизельное топливо. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин А-92 на АЗС не должна превышать 33,42 грн/литр, на обычное дизтопливо – 37,05 грн/литр.

Благодаря обнулению акциза на топливо и снижению ставки НДС с 20% до 7% цена на бензин на середину марта снижена на 10,1 грн/литр, на дизель – на 7,9 грн/литр.