Украинские ПВО сбили нацеленную в плотину Киевского водохранилища ракету

Государственное предприятие "Укрводпуть" сообщило о попытке обстрела плотины Киевского водохранилища, передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Государственное предприятие "Укрводпуть" сообщило о попытке обстрела плотины Киевского водохранилища, передает Report со ссылкой на украинские СМИ.

"Сегодня утром в 3:50 украинские ПВО сбили российскую ракету, летевшую в сторону плотины Киевского водохранилища, которая находится к северу от Киева. Если плотина будет разрушена, наводнение нанесет катастрофический ущерб вниз по течению, затапливая жилые районы и деревни, подвергая опасности жизни сотен тысяч людей", - говорится в сообщении "Укрводпути".

По данным компании, в случае, если Киевская плотина прорвется, то Каневская, Кременчугская и другие плотины каскада будут разрушены, что в свою очередь может привести даже к аварии на Запорожской АЭС.

Кроме того, прорыв Киевской плотины приведет к разрушению Оболони, Подола и всего левобережья Киева. Возникшее наводнение разрушит мосты и коммуникации, оставив район без электричества, воды и транспорта.