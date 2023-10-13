Украинский политик о французском мэре: За ним стоит армянская диаспора

Предвзятое отношение Франции к Азербайджану не ускользает и от внимания мировых политиков. Украинские политики выразили сожаление тем, что после звонка президента Украины Владимира Зеленского президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выражения поддержки те

Предвзятое отношение Франции к Азербайджану не ускользает и от внимания мировых политиков. Украинские политики выразили сожаление тем, что после звонка президента Украины Владимира Зеленского президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и выражения поддержки территориальной целостности Азербайджана, мэрия французского Вьена в знак протеста демонстративно приспустила флаг Украины, который был поднят в прошлом году.

Как сообщил восточноевропейскому бюро Report депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук, подобное предвзятое отношение французских политиков к Азербайджану вызывает сожаление у украинских парламентариев.

Депутат отметил, что позиция мэрии французского Вьена вызывает недоумение: "Нам жаль слышать предвзятые заявления против территориальной целостности и независимости стран, границы которых признаны всеми странами-членами ООН, а также различными европейскими резолюциями".

Парламентарий считает, что ситуация в будущем изменится: "Потому что никто не сможет противостоять международным принципам. Мэр города лишь продемонстрировал свою позицию. Возможно, это связано с тем, что он не разбирается в глобальной политике. Азербайджан боролся за свою независимость и освободил от оккупации свои суверенные территории, признанные всеми странами ООН".

Политический комментатор Максим Яли сказал Report, что за всеми этими событиями стоит армянская диаспора: "Официальный Киев относится к подобным заявлениям и действиям мэра Вьена настороженно. Во-первых, эти заявления не отражают действительности. Так, согласно утверждениям, Азербайджан якобы в рамках энергетической помощи Украине поставляет ей российский природный газ. Причем Украине он якобы продается в 1,5 раза дороже. Это чистая ложь. Между двумя странами даже нет подходящей инфраструктуры для этих поставок. Во-вторых, следует понимать, что подобные заявления носят локальный характер. Потому что в этой префектуре Франции проживают преимущественно армяне. Предположительно, за этими заявлениями стоит армянская диаспора, потому что они являются спонсорами этого политика".

М.Яли отметил, что позиции Азербайджана и Украины по взаимному признанию территориальной целостности друг друга основаны на международном праве.