Украинские хакеры вмешались в совместную конференцию Ирана и РФ: "Пишите завещания, СБУ придет за каждым"

Хакеры взломали трансляцию экспертной конференции "Российско-иранское сотрудничество в меняющемся мире" и пригрозили ее участникам, что за ними "придет СБУ".

Хакеры взломали трансляцию экспертной конференции "Российско-иранское сотрудничество в меняющемся мире" и пригрозили ее участникам, что за ними "придет СБУ".

Как передает Report, соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Труха".

В конференции, организованной при поддержке Росатома, принимали участие депутат Госдумы Константин Засулин, посол Ирана в России Казым Джалалы, сотрудники аппарата правительства России и эксперты.

В ходе конференции в трансляцию, которая велась по зуму, подключился хакер, который заявил, что хочет "поблагодарить организаторов за приглашение украинской стороны - именно за возможность участия Службы безопасности Украины в данном мероприятии".

"Вы не волнуйтесь, СБУ придет за каждым военным преступником и их пособником, так что готовьтесь, пишите завещания, отписывайте на детей и жен то, что у вас есть", - сказал голос. Он также пообещал, что Иран ответит за поставки дронов России и что каждый участник конференции больше никогда не заедет ни в одну цивилизованную страну.

Подлинность опубликованного видео не подтверждена. Официально организаторы конференции о каких-либо атаках не сообщали.

Украинские хакеры регулярно взламывают прямые трансляции в РФ, в том числе, ведущиеся на широкую аудиторию. Так, 23 февраля в аннексированном Крыму в радиоэфире было передано сообщение главы военной разведки Украины Кирилла Буданова, в котором он пообещал "ликвидировать предателей". В январе хакеры прервали вещание российских телеканалов в Белгородской области и показали обращение президента Украины Владимира Зеленского. В октябре 2022 года в Новосибирской области хакеры транслировали обращение ВСУ.