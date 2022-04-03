Украинские города Бурынь и Путивль оказались в блокаде российских войск

Министерство обороны Украины поделилось оперативной информацией со Слобожанского направления вторжения российских войск.
Об этом передает Report, ссылаясь на информацию минобороны в Telegram.
"На Слобожанщине российскими войсками заблокирован выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники. Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами войск РФ", – говорится в сообщении.
Кроме того, противник проводит рейды в поселке Юрьево. Там ВС России пытаются организовать перепись местного населения и ищут оружие в домах украинцев.