Украинские города Бурынь и Путивль оказались в блокаде российских войск

Министерство обороны Украины поделилось оперативной информацией со Слобожанского направления вторжения российских войск.

Министерство обороны Украины поделилось оперативной информацией со Слобожанского направления вторжения российских войск.

Об этом передает Report, ссылаясь на информацию минобороны в Telegram.

"На Слобожанщине российскими войсками заблокирован выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники. Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами войск РФ", – говорится в сообщении.

Кроме того, противник проводит рейды в поселке Юрьево. Там ВС России пытаются организовать перепись местного населения и ищут оружие в домах украинцев.