Украинская разведка: Удары по авиабазам на территории РФ могут стать более глубокими

В будущем удары по авиабазам на территории России могут стать более глубокими.
Как передает Report, об этом в интервью
Однако он не стал подтверждать причастность Украины к атакам на российские авиабазы.
На вопрос журналистки о том наносила ли Украина удары по российской авиабазе, он сказал, что сможет ответить только после окончания войны. "Атаки будут все глубже и глубже", - добавил он, отметив, что рад их видеть.
Также глава разведки подчеркнул, что Крым - это территория Украины, поэтому там может применяться любое оружие, которое Украина сочтет нужным.