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Украинская разведка: Удары по авиабазам на территории РФ могут стать более глубокими

Украинская разведка: Удары по авиабазам на территории РФ могут стать более глубокими В будущем удары по авиабазам на территории России могут стать более глубокими.
В регионе
3 января 2023 г. 08:13
Украинская разведка: Удары по авиабазам на территории РФ могут стать более глубокими

В будущем удары по авиабазам на территории России могут стать более глубокими.

Как передает Report, об этом в интервью ABC News заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Однако он не стал подтверждать причастность Украины к атакам на российские авиабазы.

На вопрос журналистки о том наносила ли Украина удары по российской авиабазе, он сказал, что сможет ответить только после окончания войны. "Атаки будут все глубже и глубже", - добавил он, отметив, что рад их видеть.

Также глава разведки подчеркнул, что Крым - это территория Украины, поэтому там может применяться любое оружие, которое Украина сочтет нужным.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna kəşfiyyatı: “Rusiyadakı aviabazalara zərbələr daha da dərindən olacaq”

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