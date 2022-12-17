Украинская разведка: Россия получила новую партию иранских дронов

Россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed-136. Они уже использовали их для ударов по Украине.

Россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed-136. Они уже использовали их для ударов по Украине.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки минобороны Андрей Юсов.

"Это новая партия, но по сравнению с начальным массированным использованием "Шахедов" она явно меньше". Мы не комментируем сейчас количество, но видим, что, например, во время вчерашних массированных террористических ракетных ударов "Шахеды" не использовались. Использовались все другие имеющиеся средства, все ракетное вооружение", - сказал Юсов.

Он также отметил, что о поставках иранских баллистических ракет в Россию информации пока нет, но известно о предварительных договоренностях между странами и чрезвычайных усилиях, которые Кремль прилагает для начала передачи.