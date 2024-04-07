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Украинская разведка: Россия усилит наступление в начале лета

Украинская разведка: Россия усилит наступление в начале лета Наступление российских войск ожидается в конце весны, в начале лета. При этом стратегическим направлением для врага является Покровск, не исключено продвижение и на Часов Яр Донецкой области.
В регионе
7 апреля 2024 г. 17:14
Украинская разведка: Россия усилит наступление в начале лета

Наступление российских войск ожидается в конце весны, в начале лета. При этом стратегическим направлением для врага является Покровск, не исключено продвижение и на Часов Яр Донецкой области.

Как передает Report, об этом интервью немецкому телеканалу ARD заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, усиление российских наступательных действий ожидается в конце весны и начале лета, особенно на Донбассе.

"Они немного продвинутся в сторону Часов Яра. Будут двигаться в направлении города Покровска, стратегическое направление Покровск", - сказал он.

При этом Буданов считает, что до начала ожидаемого российского наступления значительных изменений на фронте не будет.

"Ситуация довольно сложная, но она под контролем", - говорит глава ГУР.

При этом Кирилл Буданов не исключает и украинского наступления в текущем году. Однако говорить на эту тему подробнее он не стал, уточнив, что ответственность за эту область лежит на Генштабе ВСУ.

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