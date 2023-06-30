О нас

Украинская разведка: Российские военные постепенно покидают территорию Запорожской АЭС

Украинская разведка: Российские военные постепенно покидают территорию Запорожской АЭС Российский военный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем российской стороны с марта 2022 года.
В регионе
30 июня 2023 г. 11:57
Украинская разведка: Российские военные постепенно покидают территорию Запорожской АЭС

Российский военный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем российской стороны с марта 2022 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"По последним данным, оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции. Одними из первых со станции уехали трое сотрудников Росатома, которые руководили действиями россиян", – говорится в сообщении.

Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, которые подписали контракт с Росатомом.

Согласно полученным указаниям, они должны выехать до 5 июля. Желаемое направление – территория Крыма.

Также на территории самой ЗАЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.

Персоналу, который остается на станции, дали указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину".

4 марта 2022 года российские оккупировали ЗАЭС. 22 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах России устроить теракт на Запорожской АЭС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина тщательно готовится к любым сценариям развития событий вокруг станции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna kəşfiyyatı: "Rusiya ordusu Zaporojye AES-i tərk edir"

Экслюзивные новости

Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi