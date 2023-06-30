Украинская разведка: Российские военные постепенно покидают территорию Запорожской АЭС

Российский военный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем российской стороны с марта 2022 года.

Российский военный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем российской стороны с марта 2022 года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"По последним данным, оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции. Одними из первых со станции уехали трое сотрудников Росатома, которые руководили действиями россиян", – говорится в сообщении.

Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, которые подписали контракт с Росатомом.

Согласно полученным указаниям, они должны выехать до 5 июля. Желаемое направление – территория Крыма.

Также на территории самой ЗАЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.

Персоналу, который остается на станции, дали указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину".

4 марта 2022 года российские оккупировали ЗАЭС. 22 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах России устроить теракт на Запорожской АЭС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина тщательно готовится к любым сценариям развития событий вокруг станции.