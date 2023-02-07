Украинская поисково-спасательная группа отправилась на помощь Турции

19:38

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что украинская поисково-спасательная группа отправилась на помощь народу Турции и направила необходимое оборудование.

Об этом сообщило восточноевропейское бюро Report со ссылкой на пресс-службу канцелярии президента Украины.

Было отмечено, что глава украинского государства выразил соболезнования турецкому коллеге в связи со страшным землетрясением.

Зеленский сообщил президенту Турции о своем решении направить гуманитарную помощь: “Украинские специалисты имеют опыт в ликвидации последствий стихийных бедствий и в кратчайшие сроки доберутся до пострадавших районов. Они окажут помощь в работе по ликвидации последствий землетрясения”.