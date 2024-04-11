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Украинская компания "Нафтогаз" сообщила о поражении двух подземных газохранилищ

Украинская компания "Нафтогаз" сообщила о поражении двух подземных газохранилищ Госкомпания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа - "Нафтогаз" сообщила о повреждении двух подземных газохранилища в результате удара ВС РФ.
В регионе
11 апреля 2024 г. 13:46
Украинская компания Нафтогаз сообщила о поражении двух подземных газохранилищ

Госкомпания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа - "Нафтогаз" сообщила о повреждении двух подземных газохранилища в результате удара ВС РФ.

Как передает Report, об этом сообщила компания в соцсетях.

"Хранилища продолжают работать. Специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела. К счастью, никто из сотрудников не пострадал", - сказано в сообщении. Не уточняется какие газохранилища подверглись атаке.

В ночь на сегодня, 11 апреля, власти Украины сообщили об ударах по энергетической инфраструктуре страны. Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о том, что по критической инфраструктуре города нанесено не менее десяти ударов, фиксируются перебои с электричеством. Компания "Центрэнерго" также сообщала, что под Киевом полностью уничтожена Трипольская ТЭС - самая мощная электростанция в области.

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