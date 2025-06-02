Украинская делегация в Стамбуле провела встречу с европейскими чиновниками
Украинская делегация в Стамбуле провела встречу с европейскими чиновниками Первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз в Стамбуле встретились с представителями европейских стран-партнеров Украины - Германии, Италии и Великобритании.
Первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз в Стамбуле встретились с представителями европейских стран-партнеров Украины - Германии, Италии и Великобритании.
Как передает Report, об этом официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил в Х.
"Стороны скоординировали позиции в преддверии сегодняшней встречи украинской и российской делегаций. Члены украинской делегации подтвердили приверженность Украины мирным усилиям. Они подробно остановились на пунктах повестки дня, которые включают встречу лидеров, полное прекращение огня и гуманитарные меры укрепления доверия", - отметил он.
In Istanbul, First Deputy Foreign Minister @SergiyKyslytsya and Ukrainian delegation member Oleksandr Bevz met with representatives of Ukraine's European partners, Germany, Italy, and the UK.