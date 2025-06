Украинская делегация в Стамбуле провела встречу с европейскими чиновниками

Первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз в Стамбуле встретились с представителями европейских стран-партнеров Украины - Германии, Италии и Великобритании.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил в Х.

"Стороны скоординировали позиции в преддверии сегодняшней встречи украинской и российской делегаций. Члены украинской делегации подтвердили приверженность Украины мирным усилиям. Они подробно остановились на пунктах повестки дня, которые включают встречу лидеров, полное прекращение огня и гуманитарные меры укрепления доверия", - отметил он.