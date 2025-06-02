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Украинская делегация в Стамбуле провела встречу с европейскими чиновниками

Украинская делегация в Стамбуле провела встречу с европейскими чиновниками Первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз в Стамбуле встретились с представителями европейских стран-партнеров Украины - Германии, Италии и Великобритании.
В регионе
2 июня 2025 г. 13:29
Украинская делегация в Стамбуле провела встречу с европейскими чиновниками

Первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз в Стамбуле встретились с представителями европейских стран-партнеров Украины - Германии, Италии и Великобритании.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий сообщил в Х.

"Стороны скоординировали позиции в преддверии сегодняшней встречи украинской и российской делегаций. Члены украинской делегации подтвердили приверженность Украины мирным усилиям. Они подробно остановились на пунктах повестки дня, которые включают встречу лидеров, полное прекращение огня и гуманитарные меры укрепления доверия", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna nümayəndə heyəti İstanbulda Avropa rəsmiləri ilə görüşüb

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