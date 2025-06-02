Украинская делегация прибыла в Стамбул

Украинская делегация прибыла в Стамбул для проведения очередного раунда переговоров с российской стороной.

Украинская делегация прибыла в Стамбул для проведения очередного раунда переговоров с российской стороной.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Украинскую делегацию, состоящую из 14 человек, взглавляет министр обороны Рустем Умеров.

Встреча делегаций запланирована на вторую половину дня.

Российская делегация находится в Стамбуле со вчерашнего вечера. Глава российской делегации - помозник президента РФ Владимир Мединский ранее сообщил о том, что Россия получила украинский вариант меморандума о мирном решении конфликта на украинском и английском языках.