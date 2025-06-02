О нас

Украинская делегация прибыла в Стамбул

Украинская делегация прибыла в Стамбул Украинская делегация прибыла в Стамбул для проведения очередного раунда переговоров с российской стороной.
В регионе
2 июня 2025 г. 10:31
Украинская делегация прибыла в Стамбул

Украинская делегация прибыла в Стамбул для проведения очередного раунда переговоров с российской стороной.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

Украинскую делегацию, состоящую из 14 человек, взглавляет министр обороны Рустем Умеров.

Встреча делегаций запланирована на вторую половину дня.

Российская делегация находится в Стамбуле со вчерашнего вечера. Глава российской делегации - помозник президента РФ Владимир Мединский ранее сообщил о том, что Россия получила украинский вариант меморандума о мирном решении конфликта на украинском и английском языках.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ukrainian delegation arrives in Istanbul for talks with Russia
Версия на азербайджанском языке Ukrayna nümayəndə heyəti İstanbuldadır

Другие новости из категории

Костанян: Планируется участие компаний из Франции в реализации инфраструктурного проекта в Сюнике
Костанян: Планируется участие компаний из Франции в реализации инфраструктурного проекта в Сюнике
2 июня 2025 г. 11:40
Число пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области возросло до 97 человек
Число пострадавших при обрушении моста на поезд в Брянской области возросло до 97 человек
2 июня 2025 г. 11:25
В Армении арестовали группу, которая пыталась сбыть наркотики через Telegram
В Армении арестовали группу, которая пыталась сбыть наркотики через Telegram
2 июня 2025 г. 11:06
Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС прекращение огня в секторе Газа
Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС прекращение огня в секторе Газа
2 июня 2025 г. 10:50
Президент Беларуси совершит визит в Китай
Президент Беларуси совершит визит в Китай
2 июня 2025 г. 10:04
Состояние богатейших россиян выросло более чем на $22,5 млрд
Состояние богатейших россиян выросло более чем на $22,5 млрд
2 июня 2025 г. 09:48
МВД Армении закупило новую партию полицейских машин за более чем $800 тыс.
МВД Армении закупило новую партию полицейских машин за более чем $800 тыс.
2 июня 2025 г. 09:11
Минобороны РФ: За ночь над регионами уничтожено 162 украинских БПЛА
Минобороны РФ: За ночь над регионами уничтожено 162 украинских БПЛА
2 июня 2025 г. 08:59
WSJ: США приостановили ужесточение санкционного давления на Иран
WSJ: США приостановили ужесточение санкционного давления на Иран
2 июня 2025 г. 06:13
Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по Украине
Российская делегация прибыла в Стамбул для участия в переговорах по Украине
1 июня 2025 г. 21:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi