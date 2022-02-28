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Украинская делегация прибыла для участия в переговорах с представителями РФ

Украинская делегация прибыла для участия в переговорах с представителями РФ Украинская делегация прибыла в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с Россией.
В регионе
28 февраля 2022 г. 12:46
Украинская делегация прибыла для участия в переговорах с представителями РФ

Украинская делегация прибыла в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с Россией.

Как передает Report, об этом сообщил Офис украинского лидера.

В состав делегации вошли председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, глава делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Отмечается, что ключевой вопрос переговоров - немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Между тем, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о том, что переговоры с Украиной должны начаться в 12:00 мск.

"Уже сутки мы в Беларуси. Со вчерашнего вечера - на месте, согласованном с Украиной. К сожалению, время приезда украинской делегации переносилось несколько раз из-за сложной логистики", - указал он.

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