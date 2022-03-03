Украинская делегация отправилась на переговоры с РФ

Делегация Украины, в которую входят парламентарии, чиновники и представители Офиса президента, отправились на переговоры с Россией.

Делегация Украины, в которую входят парламентарии, чиновники и представители Офиса президента, отправились на переговоры с Россией.

Как передает Report cо ccылкой на УНИАН, соответствующее фото опубликовал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

"На переговоры с РФ. Уже в вертолетах...", - написал он.

Сообщается, что "программой минимум" на переговорах вопрос гуманитарных коридоров.

Первый раунд состоялся 28 февраля. Тогда, по словам советника главы офиса президента Украины Подоляк, "стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".