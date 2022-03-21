О нас
Аудио новости

Украинская армия уничтожила армянских военных

Украинская армия уничтожила армянских военных Украинская армия уничтожила армянских военнослужащих, воевавших в составе Вооруженных сил России против этой страны
В регионе
21 марта 2022 г. 09:28
Украинская армия уничтожила армянских военных

Украинская армия уничтожила армянских военнослужащих, воевавших в составе Вооруженных сил России против этой страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу.

Согласно информации, один из них - десантник, 29-летний Арман Казарян. Один из активистов армянской диаспоры сообщил, что еще один армянин был убит во время войны на Украине. Но имя этого человека не разглашается.

Напомним, Россия начала боевые действия в Украине 24 февраля. В результате с обеих сторон есть многочисленные жертвы. Война нанесла огромный ущерб инфраструктуре Украины, погибли или получили ранения тысячи мирных жителей страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоUkrainian army destroys Armenian servicemen 
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu erməni hərbçiləri məhv edib

Самое важное

Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
Джозеф Байден поздравил Ильхама Алиева
20 марта 2022 г. 20:30
Чавушоглу : Есть сближение по критическим вопросам на переговорах РФ-Украина
Чавушоглу : Есть сближение по критическим вопросам на переговорах РФ-Украина
20 марта 2022 г. 13:42
МИД Азербайджана: Чем раньше Армения примет постконфликтные реалии, тем лучше для нее
МИД Азербайджана: Чем раньше Армения примет постконфликтные реалии, тем лучше для нее
20 марта 2022 г. 12:59
Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку
Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку
20 марта 2022 г. 00:37
Как армяне фальсифицировали исторические памятники на Южном Кавказе
Как армяне фальсифицировали исторические памятники на Южном Кавказе
19 марта 2022 г. 21:48
Начальник Генштаба внезапно посетил Шушу и Гадрут
ФотоНачальник Генштаба внезапно посетил Шушу и Гадрут
19 марта 2022 г. 18:55
Депутат: Продовольственного дефицита в Азербайджане не предвидится
Депутат: Продовольственного дефицита в Азербайджане не предвидится
19 марта 2022 г. 11:40
Глава МИД: Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН
Глава МИД: Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН
18 марта 2022 г. 12:58
В Азербайджане утверждены эскизы формы одежды учащихся
ФотоВ Азербайджане утверждены эскизы формы одежды учащихся
18 марта 2022 г. 12:35
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi