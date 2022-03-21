Украинская армия уничтожила армянских военных

Украинская армия уничтожила армянских военнослужащих, воевавших в составе Вооруженных сил России против этой страны

Украинская армия уничтожила армянских военнослужащих, воевавших в составе Вооруженных сил России против этой страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянскую прессу.

Согласно информации, один из них - десантник, 29-летний Арман Казарян. Один из активистов армянской диаспоры сообщил, что еще один армянин был убит во время войны на Украине. Но имя этого человека не разглашается.

Напомним, Россия начала боевые действия в Украине 24 февраля. В результате с обеих сторон есть многочисленные жертвы. Война нанесла огромный ущерб инфраструктуре Украины, погибли или получили ранения тысячи мирных жителей страны.