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Украинская армия отбросила войска РФ от Киева на расстояние 70 км

Украинская армия отбросила войска РФ от Киева на расстояние 70 км Украинская армия отбросила войска Российской Федерации от Киева на расстояние 70 километров, а в некоторых районах - на 35 км. Столица Украины в надежных руках.
В регионе
27 марта 2022 г. 05:52
Украинская армия отбросила войска РФ от Киева на расстояние 70 км

Украинская армия отбросила войска Российской Федерации от Киева на расстояние 70 километров, а в некоторых районах - на 35 км. Столица Украины в надежных руках.

Как передает Report, об этом рассказал во время брифинга спикер минобороны нашей страны Александр Мотузяник.

Спикер министерства добавил, что Киев хорошо укреплен, и его обороной занимается элита Вооруженных сил Украины.

"Киев обороняют боеспособные элитные подразделения из состава Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил спецопераций, а также подразделения территориальной обороны. Обороной Киева руководят опытные офицеры, которые воюют за Украину с 2014 года", - добавил Мотузяник.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna qoşunu Rusiya hərbçilərini Kiyevdən 70 kilometr geri oturdub

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