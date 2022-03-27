Украинская армия отбросила войска РФ от Киева на расстояние 70 км

Украинская армия отбросила войска Российской Федерации от Киева на расстояние 70 километров, а в некоторых районах - на 35 км. Столица Украины в надежных руках.

Украинская армия отбросила войска Российской Федерации от Киева на расстояние 70 километров, а в некоторых районах - на 35 км. Столица Украины в надежных руках.

Как передает Report, об этом рассказал во время брифинга спикер минобороны нашей страны Александр Мотузяник.

Спикер министерства добавил, что Киев хорошо укреплен, и его обороной занимается элита Вооруженных сил Украины.

"Киев обороняют боеспособные элитные подразделения из состава Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Сил спецопераций, а также подразделения территориальной обороны. Обороной Киева руководят опытные офицеры, которые воюют за Украину с 2014 года", - добавил Мотузяник.