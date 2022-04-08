Украинская армия освободила Сумскую область

Глава Сумской областная государственная администрация (ОГА) Дмитрий Живицкий рассказал, что область полностью освободили от российских войск, но ее еще необходимо разминировать.

Глава Сумской областной государственной администрации (ОГА) Дмитрий Живицкий рассказал, что область полностью освободили от российских войск, но ее еще необходимо разминировать.

Как передает Report, об этом сообщил в Facebook .

"Территория области свободна, так что, если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) - это работают спасатели и взрывотехники. Обезвреживают боеприпасы, которые оставили военные РФ на нашей земле", - написал глава Сумской ОГА.

При этом Живицкий предупредил украинцев о том, что на территории еще небезопасно. Российские военные оставили очень много заминированных участков, которые еще не проверили.

"Не съезжайте на обочинах и не пользуйтесь лесными дорогами. Не подходите к уничтоженной технике или местам стоянок противника! Знаю, там все ужасно, но еще не время для уборки. Сначала - разминирование", - добавил Живицкий.