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Украине вернули тела более 500 военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести

Украине вернули тела более 500 военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести Украина вернула тела 522 погибших военнослужащих, которые были в списках пропавших без вести.
В регионе
12 августа 2022 г. 13:19
Украине вернули тела более 500 военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести

Украина вернула тела 522 погибших военнослужащих, которые были в списках пропавших без вести.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в эфире информационного телемарафона.

"522 тела нам удалось забрать. Мы забираем их с разных направлений. Не только с Донецкого направления, но и Луганского, Харьковского", - сказал Котенко.

Он также подчеркнул, что Украина работает над этим вопросом и вернет каждое тело украинского защитника.

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