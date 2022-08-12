Украине вернули тела более 500 военнослужащих, считавшихся пропавшими без вести

Украина вернула тела 522 погибших военнослужащих, которые были в списках пропавших без вести.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в эфире информационного телемарафона.
"522 тела нам удалось забрать. Мы забираем их с разных направлений. Не только с Донецкого направления, но и Луганского, Харьковского", - сказал Котенко.
Он также подчеркнул, что Украина работает над этим вопросом и вернет каждое тело украинского защитника.