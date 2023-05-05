Украине вернули тела 80 погибших военнослужащих

Российская сторона сегодня вернула Украине тела 80 военнослужащих.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Минреинтеграции Украины.
"Сегодня удалось вернуть домой тела 80 павших защитников. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - пишет пресс-служба.
Передача тел погибших военнослужащих осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения.
Отметим, что 14 апреля Украина вернула тела 82 военных.