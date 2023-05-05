О нас

Украине вернули тела 80 погибших военнослужащих

Украине вернули тела 80 погибших военнослужащих Российская сторона сегодня вернула Украине тела 80 военнослужащих.
В регионе
5 мая 2023 г. 13:09
Украине вернули тела 80 погибших военнослужащих

Российская сторона сегодня вернула Украине тела 80 военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Минреинтеграции Украины.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 80 павших защитников. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - пишет пресс-служба.

Передача тел погибших военнослужащих осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения.

Отметим, что 14 апреля Украина вернула тела 82 военных.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
5 мая 2023 г. 10:30
В городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
ФотоВ городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
4 мая 2023 г. 18:42
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район
4 мая 2023 г. 16:37
Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами
Министр обороны принял нового командующего российскими миротворцами
4 мая 2023 г. 15:19
Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
Советник Байдена: Мы приветствуем прогресс, достигнутый Арменией и Азербайджаном в переговорах
4 мая 2023 г. 04:20
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией
Президент: Лучший способ достижения соглашения - это прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией
4 мая 2023 г. 02:03
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим
Глава государства: Решение о расширении ТАР должно быть общим
4 мая 2023 г. 01:25
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
4 мая 2023 г. 01:06
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны Алят
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны "Алят"
4 мая 2023 г. 00:07
Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом
Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом
3 мая 2023 г. 23:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi