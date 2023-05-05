Украине вернули тела 80 погибших военнослужащих

Российская сторона сегодня вернула Украине тела 80 военнослужащих.

Российская сторона сегодня вернула Украине тела 80 военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Минреинтеграции Украины.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 80 павших защитников. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - пишет пресс-служба.

Передача тел погибших военнослужащих осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения.

Отметим, что 14 апреля Украина вернула тела 82 военных.