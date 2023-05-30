Украине вернули тела 79 погибших военнослужащих

Украина и Россия осуществили очередной обмен телами погибших военнослужащих. Киеву вернули тела 79 военных.

Украина и Россия осуществили очередной обмен телами погибших военнослужащих. Киеву вернули тела 79 военных.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство реинтеграции страны.

"Сегодня удалось вернуть тела 79 погибших украинских защитников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тела погибших были переданы с временно оккупированных территорий Украины.

Отметим, в конце марта Украине вернули 83 погибших военных. Кроме того, 25 мая в рамках обмена пленными в Украину вернулись 106 военных. Они участвовали в боях в Бахмутском направлении.