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Украине вернули тела 79 погибших военнослужащих

Украине вернули тела 79 погибших военнослужащих Украина и Россия осуществили очередной обмен телами погибших военнослужащих. Киеву вернули тела 79 военных.
В регионе
30 мая 2023 г. 13:22
Украине вернули тела 79 погибших военнослужащих

Украина и Россия осуществили очередной обмен телами погибших военнослужащих. Киеву вернули тела 79 военных.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство реинтеграции страны.

"Сегодня удалось вернуть тела 79 погибших украинских защитников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тела погибших были переданы с временно оккупированных территорий Украины.

Отметим, в конце марта Украине вернули 83 погибших военных. Кроме того, 25 мая в рамках обмена пленными в Украину вернулись 106 военных. Они участвовали в боях в Бахмутском направлении.

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Версия на английском языке Bodies of 79 killed soldiers returned to Ukraine

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