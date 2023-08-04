Украине вернули тела 44 погибших военнослужащих

Россия вернула Украине тела еще 44 военнослужащих.

Россия вернула Украине тела еще 44 военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по вопросам пропавших без вести Олега Котенко.

"Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 44 защитника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возвращение тел с оккупированных территорий Украины состоялось при содействии Министерства реинтеграции, уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, Гражданско-военном сотрудничеством, ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Россия и Украина регулярно производят обмен телами военных. Так, 14 июля Украине вернули тела еще 62 погибших военных.