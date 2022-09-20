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Украине вернули тела 25 погибших военнослужащих

Украине вернули тела 25 погибших военнослужащих 20 сентября Украина и Россия осуществили обмен телами погибших военных.
В регионе
20 сентября 2022 г. 13:20
Украине вернули тела 25 погибших военнослужащих

20 сентября Украина и Россия осуществили обмен телами погибших военных.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции Украины.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших воинов. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и другими силовыми структурами Украины.

Напомним, один из последних обменов телами произошел 6 сентября. Тогда удалось вернуть тела 25 военнослужащих.

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Версия на английском языке Bodies of 25 soldiers returned to Ukraine

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