Украине вернули тела 25 погибших военнослужащих

20 сентября Украина и Россия осуществили обмен телами погибших военных.

20 сентября Украина и Россия осуществили обмен телами погибших военных.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции Украины.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших воинов. Украина вернула тела еще 25 своих защитников. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олега Котенко и другими силовыми структурами Украины.

Напомним, один из последних обменов телами произошел 6 сентября. Тогда удалось вернуть тела 25 военнослужащих.