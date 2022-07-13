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Украине требуется 9 млрд долларов ежемесячно для покрытия дефицита бюджета

Украине требуется 9 млрд долларов ежемесячно для покрытия дефицита бюджета Для покрытия дефицита бюджета Украине требуется ежемесячная финансовая помощь в размере 9 млрд долларов.
В регионе
13 июля 2022 г. 13:10
Украине требуется 9 млрд долларов ежемесячно для покрытия дефицита бюджета

Для покрытия дефицита бюджета Украине требуется ежемесячная финансовая помощь в размере 9 млрд долларов.

Как передает Report, об этом Financial Times заявил советник президента Украины Олег Устенко.

По его словам, без соответствующей поддержки союзников Украине будет "практически невозможно" выжить. Ранее Киев оценивал свои потребности в 5 млрд долларов.

"В ближайшие месяцы мы должны получать по 9 млрд долларов в месяц вместо 5 млрд… Мы постараемся выжить в любом случае, но без финансовой поддержки наших союзников сделать это будет не только сложно, но и практически невозможно",— пояснил Устенко.

Вчера, 12 июля, Евросоюз утвердил кредит Украине в размере 1 млрд евро. Страна за две недели получила 3 млрд долларов от США.

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Версия на английском языке Ukraine now needs $9bn a month to plug the budgetary shortfall

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