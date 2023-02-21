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Украине предстоит получить еще 33 млрд евро обещанной союзниками помощи

Украине предстоит получить еще 33 млрд евро обещанной союзниками помощи В 2023 году западные страны окажут финансовую поддержку Украине в размере 33 млрд евро.
В регионе
21 февраля 2023 г. 09:47
Украине предстоит получить еще 33 млрд евро обещанной союзниками помощи

В 2023 году западные страны окажут финансовую поддержку Украине в размере 33 млрд евро.

Как передает Report, об этом пишет The Financial Times со ссылкой на исследование Кильского университета.

В рамках финансовой помощи ежемесячно планируется выделить 1,5 млрд евро.

Сообщается, что к декабрю прошлого года Минфин Украины получил 31 млрд евро от западных стран.

Ученый Кильского университета Кристоф Требеш считает, что европейские страны могли бы значительно увеличить поддержку Украины. В исследовании упоминается война в Персидском заливе 1990-1991 годов, расходы США, Германии, Японии и Южной Кореи в несколько раз превышали расходы на помощь Украине. "Это важный вывод для меня - если бы мы захотели, то могли бы сделать гораздо больше", - сказал он.

Вчера, 20 февраля, в Киев с необъявленным визитом приехал президент США Джо Байден. Он пообещал Украине в размере 500 млн долларов

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Версия на английском языке Ukraine waiting for €33B of pledges from west

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