Украинцы простились с погибшим военнослужащим

Сегодня украинский народ простился с солдатом Романом Ратушным, героически погибшим в боях на Харьковском направлении.

Сегодня украинский народ простился с общественным активистом и военным Романом Ратушным, героически погибшим в боях под Харьковом.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, церемония прощания состоялась на Майдане, центральной площади Киева.

Роман Ратушный был главой общественной организации "Защитим Протасов Яр". Целью инициативы было сохранение зеленой зоны в центре Киева, которую поддержали тысячи киевлян.

Разведчик 93-й ОМБР "Холодный Яр" Роман Ратушный погиб 9 июня. Тело погибшего было вывезено с территории, оккупированной Россией, только спустя неделю.