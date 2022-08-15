Украина значительно увеличила оборонные расходы в госбюджете на текущий год

Верховная рада Украины проголосовала за увеличение военных расходов страны на 7,3 млрд долларов за счет эмиссии денег.

Верховная рада Украины проголосовала за увеличение военных расходов страны на 7,3 млрд долларов за счет эмиссии денег.

Как передает Report, об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

По его словам, Рада одобрила соответствующий законопроект. Средства будут привлечены за счет увеличения внутренних заимствований.

"К сожалению, это будет и печатание денег", - добавил он.

Общие расходы бюджета Украины на безопасность и оборону в этом году после внесения изменений составляют 1,2 трлн гривен (32,55 млрд долларов). В поддержку законопроекта об увеличении военных расходов проголосовали 287 депутатов украинского парламента при необходимом минимуме в 226 голосов.