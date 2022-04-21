Украина запустила поезд из Киева в Польшу

Компания "Укрзалізниця" ("Украинская железная дорога") запустила поезд между Киевом и польским приграничным городом Пжемышль.

Компания "Укрзалізниця" ("Украинская железная дорога") запустила поезд между Киевом и польским приграничным городом Пжемышль.

Как передает Report, поезд будет ходить два раза в день. От Пжемышля пассажиры могут сравнительно легко добраться до Кракова и Варшавы и дальше в другие европейские страны.

За два месяца войны из Украины бежали около 5 млн человек, в основном - в западном направлении, и большинство из этих беженцев по крайней мере вначале направлялось в Польшу. После отступления российской армии из Киевской, Черниговской и Сумской областей часть беженцев уже вернулась на родину.